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Источник: срыв у солдата перед парадом Победы случился из-за обиды на перевод в резерв 

ТАСС 58 минут назад
Названа причина неадекватного поведения солдата на параде
Фото: РИА Новости
Военнослужащий срочной службы, разбивший стекла микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, обиделся на его исключение из основного состава участников исторической части шествия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"У солдата был стресс. Он очень хотел участвовать в параде, но когда его перевели в резерв, у него случился нервный срыв, и он разбил окна автомобиля, в котором находился сотрудник ФСО", — сказал собеседник агентства. По его словам, солдат принимал участие во всех репетициях и должен был участвовать в исторической части парада.
Видеозапись инцидента с военнослужащим срочной службы, разбившего стекла микроавтобуса ФСО перед парадом Победы появилась накануне в распоряжении ТАСС. На видео запечатлено, как солдат подходит к микроавтобусу и разбивает стекло прикладом винтовки Мосина. После этого его задерживают сотрудники правоохранительных органов в штатском.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам.
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Происшествия , МВД , Федеральная служба охраны , ИТАР-ТАСС
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