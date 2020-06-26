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Солдат-срочник мог покончить с собой из-за дедовщины 

Алиса Селезнёва и ещё 1 48 минут назад
Солдат-срочник мог покончить с собой из-за дедовщины
Фото: ТАСС
Срочник Александр Татаренко не вернулся в часть в Приморье, его поиски пока не дали результата. Об этом URA.RU сообщили в Комитете солдатских матерей.
По данным издания, 12 дней назад Татаренко пожаловался знакомому на то, что его избили двое сослуживцев, и говорил о намерении покончить жизнь самоубийством.
В Комитете солдатских матерей пояснили, что солдат-срочник пропал 21 июня. В тот день его телефон был последний раз запеленгован, и тогда же использовалась банковская карта.
«Родные места себе не находят. Морги и больницы военная полиция оповестила. Пока ни живого, ни мертвого не нашли», — отметили в комитете.
При этом в войсковой части, где служит Татаренко, заявили, что не дают комментарии СМИ.
Как сообщал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».
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