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В Набережных Челнах собака напала на 11-летнюю девочку 

ТАСС и ещё 2 17 минут назад
В российском городе собака напала на ребенка
Фото: РИА Новости
Прокуратура Татарстана начала проверку после нападения собаки породы американская акита на девочку в Набережных Челнах, девочка была госпитализирована с травмами лица. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
"Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова организовала проверку по сообщению в соцсетях о нападении собаки на девочку. По предварительным данным, 25 июня около 08:00 мск собака породы американская акита напала на 11-летнюю девочку на остановке "Горэлектросеть" в поселке ЗЯБ города Набережные Челны. В результате ребенку были причинены рваные раны лица", — говорится в сообщении.
Девочку доставили в больницу и прооперировали. Прокуратура с привлечением полиции намерена выяснить все обстоятельства случившегося, дать оценку действиям владельца собаки, в том числе на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования. Как уточнили в пресс-службе, владелица собаки установлена.
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Происшествия , Илдус Нафиков , Генпрокуратура РФ , Республика Татарстан
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