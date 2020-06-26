На Navka напали разбойники

Певица Марина Тимофейчук, более известная в Украине под сценическим псевдонимом Navka, едва не стала жертвой разбойного нападения на автомобильной трассе недалеко от города Николаев, сообщают "Известия". По словам артистки, отбиться от злоумышленников помогли коллеги.

Инцидент, уверяет звезда, произошел около двух часов ночи. Машину, в которой вместе с Тимофейчук передвигались члены съёмочной бригады, начали преследовать неизвестные. Погоня закончилась после того, как под колеса автомобиля злоумышленники бросили металлический предмет. Водителю пришлось остановиться. В этот момент, по словам певицы, машину окружили несколько человек с явно недобрыми намерениями.

«Нам повезло, что с нами был актер, обладающий приемами кикбоксинга, а также наш партнер видеопродакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ», — заявила Тимфойчук.

Молодые люди, обладающие бойцовскими навыками, смогли отбить нападение незнакомцев, которые, не ожидая мощного отпора, ретировались, отметила артистка.

По данным СМИ, подобное нападение — не первое в Николаевской области. Журналисты подчеркивают, что на действия злоумышленников только за последние сутки пожаловались уже пять раз.