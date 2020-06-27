Три человека погибли и еще четверо попали в больницу в американском штате Нью-Мексико после того, как выпили антисептическое средство для рук. Об этом сообщает телеканал KOAT со ссылкой на информацию местного департамента здравоохранения.

По данным медиков, причиной смерти стал метиловый спирт, на основе которого было сделано средство.

Трое из четырех пострадавших остаются в критическом состоянии, один человек ослеп навсегда.

Антисептические средства для рук получили распространение в США из-за пандемии коронавируса, которым в стране заразились почти 2,5 млн человек.