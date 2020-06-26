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Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы. На кадрах запечатлено, как военнослужащий разбивает стекла автомобиля ФСО на Красной площади в Москве.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда 22-летний Никита Еременко перед началом торжественного мероприятия подошел к микроавтобусу и прикладом винтовки Мосина разбил стекло микроавтобуса спецслужбы. Из машины тут же выскочил сотрудник, а с другой стороны к нему подбежали люди в штатском и повалили солдата-срочника на землю.
По предварительным данным, причиной поступка Еременко стал нервный срыв из-за того, что в последний момент его перевели в резервный состав. Позднее стало известно, что уголовное дело в отношении военнослужащего возбуждать не стали.
Происшествия , Видео , Федеральная служба охраны , Москва
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