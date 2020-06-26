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Дочь Ефремова разоблачила адвоката своего отца 

News.ru 1 час назад
Дочь Ефремова разоблачила адвоката отца
Фото: annamariaefremova/vk.com
Дочь актёра Михаила Ефремова Анна Мария раскритиковала адвоката своего отца Эльмана Пашаева и обвинила его в некомпетентности.
Нет, я, конечно, ожидал, что Пашаев будет некомпетентным адвокатом, но, чтобы настолько, — привели слова дочери Ефремова на портале Life.ru.
Напоминаем, Анна Мария идентифицирует свой гендер и как женский, и как мужской.
Дочь Михаила Ефремова отметила, что Эльман Пашаев, которые защищает её отца, дважды лишался адвокатского статуса по данным Адвокатской палаты Москвы — в 2011 и в 2013 году. Его обвиняли в вымогательстве и в даче ложных показаний.
На выбор адвоката я повлиять не могу, — отметила Анна Мария на своей странице в Instagram.
По данным «Экспресс-газеты», Эльман Пашаев в 2018 году был арестован и помещён в СИЗО на два месяца. Тогда ему предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.
Как писал NEWS.ru ранее, Анна Мария Ефремова поделилась, что её отец раскаивается из-за ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Она сообщила, что поддерживает связь с отцом и то, что он «держится более-менее».
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мария Ефремова , ФСИН
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