Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.

Затяжные дожди идут в Приморье с вечера субботы, 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за ливней на 26—27 июня.

Местные жители в соцсетях выкладывают фото и видео подтоплений. Так, в низине на улице Космонавтов вода почти полностью закрывает колеса припаркованных машин. На улице Ладыгина с косогора на дорогу сошел грунт, он частично перекрывает одну полосу. В центре города в низине у стадиона "Динамо" вода доходит машинам до середины колеса, из люка ливневой канализации бурлит поток.

В мэрии Владивостока сообщили, что также подтопило улицы Иманская, Маковского и Космонавтов, район стадиона "Авангард", а также торгового центра "Зеленый остров". "Для более быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации. В связи с этим просим пешеходов и автолюбителей быть предельно внимательными во время непогоды", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости представитель мэрии, на улицу Ладыгина, где сошел грунт, выехала бригада рабочих для расчистки дороги.

Кроме того, из-за ливней частично остались без света города Артем и Фокино.

По прогнозам синоптиков, дожди во Владивостоке будут идти в течение всей пятницы. В ближайшие несколько часов во Владивостоке ожидается сильный ливень, в городе менее чем за 12 часов выпадет свыше 50 миллиметров осадков. Возможны грозы.