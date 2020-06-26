Сильные дожди привели к многочисленным подтоплениям на улицах Владивостока , а на одну из дорог сошел сель. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, дожди идут в регионе с 20 июня, а сегодня усилились. При этом подтоплена улица Космонавтов, у стадиона «Динамо» вода доходит машинам до середины колеса, а на улице Ладыгина с косогора сошел сель и частично перекрыл дорогу.

В администрации города подчеркнули, что все проблемные участки взяты под особый контроль и последствия непогоды оперативно ликвидируются.

«Наблюдались небольшие подтопления на Иманской, Космонавтов, в районе стадиона «Авангард», на Маковского, в районе торгового центра «Зелёный остров» и по ряду других адресов. Для быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации», — говорится на сайте мэрии.

В связи с этим администрация Владивостока призвала жителей города быть особенно внимательными.

В свою очередь региональное управление МЧС предупредило , что 26 и 27 июня в Приморском крае ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с, а во Владивостоке менее чем за 12 часов может выпасть более 50 миллиметров осадков.

«Рамблер» писал, что ранее непогода в Москве привела к тому, что упали более 50 деревьев, которые повредили около 25 машин.