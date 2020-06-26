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Росгвардеец из Воронежа нашёл в подъезде грудничка 

News.ru и ещё 2 27 минут назад
Облпрокуратура Воронежской области возбудила уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности заведомо беспомощного лица) после обнаружения десятидневной девочки в подъезде одного из жилых домов по улице Любы Шевцовой в Воронеже.
Малышку 10 июня нашёл сотрудник Росгвардии Николай Дмитриев, который живёт в том же доме. Под утро он услышал плач за дверью и вышел в подъезд. На подоконнике стояла чёрная пластиковая корзина с новорождённой девочкой внутри, а поблизости никого не было. Николай вызвал полицию и скорую помощь, девочку увезли в больницу, передаёт воронежский портал «Моё!».
Как сообщила прокуратура 25 июня, причастных к преступлению до сих пор выявить не удалось, но, когда их поймают, им будет грозить реальный срок — до года тюрьмы.
Девочка до сих пор лежит в больнице. Медики обследовали ребёнка и не выявили у него никаких угрожающих жизни состояний.
По данным РИА Новости, полиция расследует дело, в частности, сотрудники органов проверяют так называемые семьи социального риска, живущие поблизости и состоящие на учёте, также проверяют женщин, стоявших на учёте по беременности в женских консультациях.
Как писал NEWS.ru ранее, в квартире на северо-востоке Москвы найдены пятеро брошенных младенцев, которых, предположительно, готовили к продаже.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Николай Дмитриев , Росгвардия , Генпрокуратура РФ
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