В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом 

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Еще 25 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 694. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 694 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.