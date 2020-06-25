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В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом 

ТАСС 1 час назад
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Еще 25 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 694. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Всего в столице умерли 3 694 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.
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Происшествия , Москва
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