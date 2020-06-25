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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой набережной 

ТАСС 36 минут назад
Теплоход с выпускниками столкнулся с набережной в Москве
Фото: ТАСС
Прогулочный теплоход с выпускниками 9 класса столкнулся по касательной с причальной стенкой набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"Сегодня в 20:50 прогулочный теплоход "Лагуна", на котором находилось 46 выпускников 9 класса и 10 родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы окружающей среде не имеется", — сообщила Марковская.
По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются причины инцидента.
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