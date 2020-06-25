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Московский таксист спас пенсионерку от мошенников 

Мослента 1 час назад
Московский таксист спас пенсионерку
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Московскому таксисту удалось предотвратить ограбление пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Аферисты позвонили женщине и заявили, что ее внук попал в дорожную аварию и ему необходима помощь. Они даже вызвали такси для пенсионерки, чтобы та передала им через водителя 500 тысяч рублей. Однако хитрый план не сработал — водитель догадался, что женщина стала жертвой мошенников и предупредил ее, посоветовав спрятать деньги и обратиться в полицию. Пожилая дама так и поступила. Сейчас злоумышленников разыскивают стражи правопорядка.
Ранее жительница Москвы лишилась более 4,5 миллиона рублей из-за мошенника, представившегося известным генералом ВВС США Фрэнком Горенцом. Он попросил новую знакомую помочь ему получить медицинскую помощь, так как сам этого сделать не может по условиям контракта.
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