Пассажирка «Яндекс. Такси» напала на водителя после того, как он попросил её перестать курить в машине. Всё произошло 24 июня, видео инцидента с описанием ситуации шофёр Алексей Бороботкин выложил на YouTube.

Свои действия пассажирка объяснила тем, что в условиях поездки не сказано о запрете на курение. Она отметила, что уже оплатила услугу и может делать что хочет. Водитель включил камеру и заявил девушке, что сделает из неё «звезду Интернета». Кроме того, таксист предупредил пассажирку, что собирается отвезти её в отдел полиции. Та в ответ выбила у него телефон.

К сожалению, после того как телефон был выбит из рук, аппарат сразу отключился, после чего данная пассажирка выдрала все имеющиеся зарядные провода, вцепилась в руль, и автомобиль вылетел на газон, — рассказывает Алексей Бороботкин.

По словам таксиста, когда они доехали до полицейского участка, девушка попыталась убежать. Он написал на неё заявление. По мнению водителя, пассажирка создала своим поведением угрозу его жизни и здоровью.

«Яндекс. Такси» встал на сторону своего водителя. К шофёру раньше не было нареканий, рейтинг у него высокий. В пресс-службе сервиса изданию «Подъём» сообщили, что готовы предоставить полиции данные пассажирки, а водителю — выплатить компенсацию. Там подтвердили, что курение в салоне запрещено, а значит, отказ водителя от предоставления услуги правомерен.

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