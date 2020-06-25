Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве пассажирка напала на таксиста после просьбы не курить в машине 

News.ru и ещё 1 13 часов назад
Пассажирка «Яндекс. Такси» напала на водителя после того, как он попросил её перестать курить в машине. Всё произошло 24 июня, видео инцидента с описанием ситуации шофёр Алексей Бороботкин выложил на YouTube.
Свои действия пассажирка объяснила тем, что в условиях поездки не сказано о запрете на курение. Она отметила, что уже оплатила услугу и может делать что хочет. Водитель включил камеру и заявил девушке, что сделает из неё «звезду Интернета». Кроме того, таксист предупредил пассажирку, что собирается отвезти её в отдел полиции. Та в ответ выбила у него телефон.
К сожалению, после того как телефон был выбит из рук, аппарат сразу отключился, после чего данная пассажирка выдрала все имеющиеся зарядные провода, вцепилась в руль, и автомобиль вылетел на газон, — рассказывает Алексей Бороботкин.
По словам таксиста, когда они доехали до полицейского участка, девушка попыталась убежать. Он написал на неё заявление. По мнению водителя, пассажирка создала своим поведением угрозу его жизни и здоровью.
«Яндекс. Такси» встал на сторону своего водителя. К шофёру раньше не было нареканий, рейтинг у него высокий. В пресс-службе сервиса изданию «Подъём» сообщили, что готовы предоставить полиции данные пассажирки, а водителю — выплатить компенсацию. Там подтвердили, что курение в салоне запрещено, а значит, отказ водителя от предоставления услуги правомерен.
Ранее NEWS.ru писал о ЧП в районе дома № 13 по улице Орджоникидзе в Москве. Таксист избил дубинкой своего пассажира. Причины, которые привели к драке, не называются.
News.ru: последние новости
Разбивший стекло машины ФСО солдат-срочник мечтал попасть на ТВ Разбивший стекло машины ФСО солдат-срочник мечтал попасть на ТВ Более ста человек за день погибли от ударов молний в Индии Более ста человек за день погибли от ударов молний в Индии Дочь Ефремова разоблачила адвоката своего отца Дочь Ефремова разоблачила адвоката своего отца
Комментарии
Происшествия , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Видео
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение