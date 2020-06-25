Россияне высказались об инциденте с солдатом на параде Победы 

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Аналитическая служба Рамблера с помощью опроса смогла узнать, что думают россияне о поступке солдата-срочника, который разбил стекло автомобиля ФСО (Федеральной службы охраны) перед парадом Победы.

48% опрошенных смогли его оправдать. По их мнению, у него случился нервный срыв из-за того, что он долгое время тренировался, а получил место в резерве.

38% проголосовавших считают, что он поступил очень плохо, поэтому, по их словам, оправдания этому поступку нет.

14% респондентов не хотят думать об этой ситуации.

Всего в опросе приняли участие 5410 человек.

Военнослужащий, разбивший стекло в машине ФСО, очень хотел принять участие в параде Победы и предупредил родственников, чтобы они обязательно смотрели на него по телевизору. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель Виктор Баранец