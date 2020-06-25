Россияне высказались об инциденте с солдатом на параде Победы 

Аналитическая служба Рамблера с помощью опроса смогла узнать, что думают россияне о поступке солдата-срочника, который разбил стекло автомобиля ФСО (Федеральной службы охраны) перед парадом Победы.
48% опрошенных смогли его оправдать. По их мнению, у него случился нервный срыв из-за того, что он долгое время тренировался, а получил место в резерве.
38% проголосовавших считают, что он поступил очень плохо, поэтому, по их словам, оправдания этому поступку нет.
14% респондентов не хотят думать об этой ситуации.
Всего в опросе приняли участие 5410 человек.
Военнослужащий, разбивший стекло в машине ФСО, очень хотел принять участие в параде Победы и предупредил родственников, чтобы они обязательно смотрели на него по телевизору. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель Виктор Баранец.
«Рамблер» писал, что 24 июня за 15 минут до начала торжественного шествия на Красной площади произошло задержание военнослужащего, который повел себя неадекватно, кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности и разбил стекло автомобиля. По данным очевидцев, задержанию военнослужащего предшествовала его ссора с сослуживцем.