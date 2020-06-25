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Муж убил жену в Москве после отказа полиции приехать 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Москвич убил жену после отказа полиции приехать
Фото: РИА Новости
В Москве возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который не отреагировал на вызов о домашнем насилии и позволил мужу забить жену насмерть.
Как сообщает телеграм-канал 112, дежурный ОМВД по району Лианозово Михаил Брухов получил вызов от соседей супружеской пары. Они сообщили, что в квартире слышны крики, грохот, удары и угрозы убийством. Брухов на вызов не отреагировал и наряд по адресу не направил, тогда как муж настолько сильно избил жену, что она скончалась от нанесенных побоев.
В ходе расследования выяснилось, что ранее полиции уже поступали сигналы о домашнем насилии по этому адресу. С подозреваемым в убийстве супругом даже проводилась воспитательная беседа.
В отношении дежурного полицейского возбуждено уголовное дело о халатности.
Ранее «Рамблер» писал, что в Набережных Челнах участковый, из-за халатности которого была дважды изнасилована 16-летняя девушка, отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Участковый должен был доставить признанного невменяемым насильника на принудительное лечение в клинику, однако проигнорировал просьбу и позволил насильнику второй раз изнасиловать свою жертву.
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Происшествия , Москва
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