Москвич убил жену после отказа полиции приехать

Москве возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который не отреагировал на вызов о домашнем насилии и позволил мужу забить жену насмерть.

Как сообщает телеграм-канал 112, дежурный ОМВД по району Лианозово Михаил Брухов получил вызов от соседей супружеской пары. Они сообщили, что в квартире слышны крики, грохот, удары и угрозы убийством. Брухов на вызов не отреагировал и наряд по адресу не направил, тогда как муж настолько сильно избил жену, что она скончалась от нанесенных побоев.

В ходе расследования выяснилось, что ранее полиции уже поступали сигналы о домашнем насилии по этому адресу. С подозреваемым в убийстве супругом даже проводилась воспитательная беседа.

В отношении дежурного полицейского возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее «Рамблер» писал, что в Набережных Челнах участковый, из-за халатности которого была дважды изнасилована 16-летняя девушка, отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Участковый должен был доставить признанного невменяемым насильника на принудительное лечение в клинику, однако проигнорировал просьбу и позволил насильнику второй раз изнасиловать свою жертву.