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Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении» 

РИА Новости и ещё 12 3 часа назад
Сын погибшего в ДТП назвал Ефремова убийцей отца
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Готовность Михаила Ефремова "усыновить" детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь, звучит как оскорбление, заявил сын покойного Валерий. Его слова RT передал адвокат семьи Александр Добровинский.
"Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли "папа"?!" — сказал он.
По словам Валерия, у него "не укладываются в голове" подобные высказывания со стороны актера.
"Как они себе это представляют? А разговоры об этом до суда вообще выглядят как попытка смягчить к себе отношение", — считает сын погибшего.
Юрист подчеркнул, что не будет говорить "о моральном аспекте" этого предложения. Добровинский добавил, что не понимает, как в этой ситуации может идти речь об усыновлении, учитывая требования закона.
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их". Позднее он пояснил РИА Новости, что его подопечный имел в виду, что готов сделать для детей погибшего "больше, чем родной отец", так как у него "больше возможностей".

ДТП на Садовом кольце

Авария с участием артиста произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
Сейчас артист находится под домашним арестом.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья Захарова извинения не приняла, а от предложенных Ефремовым денег "полностью отказалась".
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Комментарии 12
Происшествия , Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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