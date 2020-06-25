Москве пассажирка напала на таксиста после просьбы не курить в салоне. Инцидент произошёл 24 июня с водителем «Яндекс-Такси», видео распространилось в соцсетях.

Алексей Бороботкин рассказал телеканалу «360», что девушка закурила в салоне его автомобиля после просьбы этого не делать. Свои действия пассажирка объяснила тем, что в условиях поездки не сказано о запрете на курение. Она отметила, что уже оплатила поездку и может делать, что хочет.

Водитель включил камеру и заявил девушке, что сделает из неё «звезду интернета». Пассажирка попыталась выбить телефон во время движения.