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В Москве пассажирка напала на таксиста после просьбы не курить в салоне 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
В Москве пассажирка напала на таксиста после просьбы не курить в салоне. Инцидент произошёл 24 июня с водителем «Яндекс-Такси», видео распространилось в соцсетях.
Алексей Бороботкин рассказал телеканалу «360», что девушка закурила в салоне его автомобиля после просьбы этого не делать. Свои действия пассажирка объяснила тем, что в условиях поездки не сказано о запрете на курение. Она отметила, что уже оплатила поездку и может делать, что хочет.
Водитель включил камеру и заявил девушке, что сделает из неё «звезду интернета». Пассажирка попыталась выбить телефон во время движения.
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Происшествия , Москва
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