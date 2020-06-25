В Воронеже в подъезде жилого дома нашли подкидыша

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в подъезде одного из домов в Воронеже нашли брошенную здоровую десятидневную девочку, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что девочку нашел 10 июня 2020 года полицейский в подъезде одного из домов по улице Любови Шевцовой. Ребенка доставили в больницу, предварительное обследование показало, что девочка здорова.

"В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности новорожденной девочки. Прокуратурой Советского района Воронежа признано законным постановление отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ", — говорится в сообщении.

Прокуратура также сообщает, что ребенок лежал в корзине.

"Девочка была доставлена в больницу, где находится под присмотром врачей. Её жизни и здоровью ничего не угрожает", — информирует надзорное ведомство.

В настоящее время принимаются меры к установлению лиц, оставивших младенца в опасности.

Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, полиция устанавливает очевидцев произошедшего и разыскивает возможных причастных. "Отрабатываются жилые дома данного микрорайона, организована работа с семьями "социального риска", состоящими на профилактическом учете, проверяются женщины, состоящие на учете по беременности в женской консультации", — сообщил собеседник агентства.