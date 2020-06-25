Названа причина нервного срыва солдата на параде Победы

У солдата-срочника, повредившего автомобиль ФСО перед Парадом Победы на Красной площади, случился нервный срыв.

Как выяснил телеграм-канал Baza, перед инцидентом 22-летнего Никиту Ерошенко отстранили от участия в параде из-за сбитого шага. Молодой человек плохо маршировал и сбивал строй. Из-за его ошибок остальные участники строя маршировали на плацу больше всех остальных.

Непосредственно перед началом парада Ерошенко отправили в резерв, чтобы он не испортил телевизионную картинку.

«После отстранения Ерошенко словно взбесился, — ударил автоматом по служебной машине, разбил лобовое стекло, после чего был связан», — сообщает телеграм-канал.

Как сообщал «Рамблер», за несколько минут до начала парада Победы в Москве сотрудники ФСБ задержали солдата одной из воинских частей, который устроил дебош в районе улицы Никольской. Военнослужащий разбил автоматом стекла стоящего рядом автомобиля ФСО.

Правоохранители в разговоре со СМИ отметили, что у задержанного случился нервный срыв, уголовное дело в отношении него возбуждено не будет. Солдата направили на психиатрическую экспертизу.