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«Словно взбесился»: названа причина срыва солдата на параде Победы 

Вероника Полынина 9 минут назад
Названа причина нервного срыва солдата на параде Победы
Фото: Telegram-канал BAZA
У солдата-срочника, повредившего автомобиль ФСО перед Парадом Победы на Красной площади, случился нервный срыв.
Как выяснил телеграм-канал Baza, перед инцидентом 22-летнего Никиту Ерошенко отстранили от участия в параде из-за сбитого шага. Молодой человек плохо маршировал и сбивал строй. Из-за его ошибок остальные участники строя маршировали на плацу больше всех остальных.
Непосредственно перед началом парада Ерошенко отправили в резерв, чтобы он не испортил телевизионную картинку.
«После отстранения Ерошенко словно взбесился, — ударил автоматом по служебной машине, разбил лобовое стекло, после чего был связан», — сообщает телеграм-канал.
Как сообщал «Рамблер», за несколько минут до начала парада Победы в Москве сотрудники ФСБ задержали солдата одной из воинских частей, который устроил дебош в районе улицы Никольской. Военнослужащий разбил автоматом стекла стоящего рядом автомобиля ФСО.
Правоохранители в разговоре со СМИ отметили, что у задержанного случился нервный срыв, уголовное дело в отношении него возбуждено не будет. Солдата направили на психиатрическую экспертизу.
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Происшествия , ФСБ , Федеральная служба охраны
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