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Экс-продюсера Элины Быстрицкой приговорили к колонии 

Вероника Полынина и ещё 13 1 час назад
Экс-продюсера Элины Быстрицкой приговорили к колонии
Фото: РИА Новости
Бывший продюсер Элины Быстрицкой Ксения Рубцова получила 3,5 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщает агентство «Москва», Замоскворецкий районный суд Москвы также постановил взыскать с Рубцовой 34,7 млн рублей, еще 500 тысяч рублей подсудимая выплатила во время судебного разбирательства. Рубцову взяли под стражу в зале суда.
Суд установил, что экс-продюсер народной артистки имела доверенность на управление ее денежными средствами. Она снимала деньги со счетов Быстрицкой и присваивала их себе.
Выяснилось, например, что Рубцова завышала стоимость расходов: брала 150 тысяч рублей на водителя при его зарплате в 30 тысяч рублей и т.д. Общая сумма ущерба составила более 35 млн рублей.
Как сообщал «Рамблер», народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Сестра актрисы Софья Шегельман, постоянно проживающая в Израиле, приехала в Москву, когда узнала о резком ухудшении состояния здоровья актрисы, и инициировала уголовное дело в отношении Рубцовой.
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Происшествия , Криминал , Ксения Рубцова , Элина Быстрицкая , ФСИН
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