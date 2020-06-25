Экс-продюсера Элины Быстрицкой приговорили к колонии 

Как сообщает агентство «Москва», Замоскворецкий районный суд Москвы также постановил взыскать с Рубцовой 34,7 млн рублей, еще 500 тысяч рублей подсудимая выплатила во время судебного разбирательства. Рубцову взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что экс-продюсер народной артистки имела доверенность на управление ее денежными средствами. Она снимала деньги со счетов Быстрицкой и присваивала их себе.

Выяснилось, например, что Рубцова завышала стоимость расходов: брала 150 тысяч рублей на водителя при его зарплате в 30 тысяч рублей и т.д. Общая сумма ущерба составила более 35 млн рублей.

Как сообщал «Рамблер», народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Сестра актрисы Софья Шегельман, постоянно проживающая в Израиле, приехала в Москву, когда узнала о резком ухудшении состояния здоровья актрисы, и инициировала уголовное дело в отношении Рубцовой.