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Экс-продюсера актрисы Элины Быстрицкой приговорили к трем годам и шести месяцам колонии за мошенничество 

Агентство «Москва» и ещё 7 54 минуты назад
Экс-продюсеру Элины Быстрицкой дали срок
Фото: РИА Новости
Замоскворецкий районный суд столицы приговорил Ксению Рубцову — бывшего продюсера народной артистки СССР Элины Быстрицкой — к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Умысел подсудимой Рубцовой был направлен на завладение денежными средствами Элины Быстрицкой.
Суд назначает подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев», — объявила судья Наталья Чепрасова.
Рубцову взяли под стражу в зале суда. Срок она будет отбывать в колонии общего режима.
Суд также постановил взыскать с Рубцовой 34,7 млн руб., еще 500 тыс. руб. она уже выплатила в ходе судебного процесса.
Как ранее заявляло следствие, осужденная познакомилась с актрисой в 2010-2011 годах и через некоторое время, войдя в доверие, получила доверенность на управление средствами Быстрицкой. В частности, завышала расходы на содержание актрисы: вместо 30 тыс. руб. брала на зарплату водителя 150 тыс., то же самое касалось сиделок и врачей, а также якобы гримеров. Общая сумма ущерба составила более 35 млн руб.
Адвокат Рубцовой в свою очередь требовала оправдать подзащитную, утверждая, что ключевое доказательство в деле — подпись под заявлением о преступлении Быстрицкой — подделана. Юрист указала на то, что сестра актрисы Софья Шегельман приехала в Москву перед ее кончиной и, узнав о том, что та написала доверенность на Рубцову, инициировала уголовное дело.
Элина Быстрицкая — актриса театра и кино. В 1978 году она была удостоена звания народной артистки СССР, в 2006 году стала лауреатом премии правительства РФ в области культуры. Она снималась в фильмах «Добровольцы», «В мирные дни», «Неоконченная повесть» и «Тихий Дон». Актриса служила в Государственном академическом Малом театре, где играла в спектаклях «Бешеные деньги», «Веер леди Уиндермир», «Волки и овцы», «Горе от ума» и других. Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года в возрасте 91 года. Как сообщают «Известия», 26 июня в Москве возобновится монтаж памятника актрисе на Новодевичьем кладбище, где она похоронена.
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Происшествия , Криминал , Ксения Рубцова , Элина Быстрицкая , Правительство РФ , ФСИН , АГН "Москва"
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