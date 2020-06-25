Экс-продюсеру Элины Быстрицкой дали срок

«Умысел подсудимой Рубцовой был направлен на завладение денежными средствами Элины Быстрицкой.

Суд назначает подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев», — объявила судья Наталья Чепрасова.

Рубцову взяли под стражу в зале суда. Срок она будет отбывать в колонии общего режима.

Суд также постановил взыскать с Рубцовой 34,7 млн руб., еще 500 тыс. руб. она уже выплатила в ходе судебного процесса.

Как ранее заявляло следствие, осужденная познакомилась с актрисой в 2010-2011 годах и через некоторое время, войдя в доверие, получила доверенность на управление средствами Быстрицкой. В частности, завышала расходы на содержание актрисы: вместо 30 тыс. руб. брала на зарплату водителя 150 тыс., то же самое касалось сиделок и врачей, а также якобы гримеров. Общая сумма ущерба составила более 35 млн руб.

Адвокат Рубцовой в свою очередь требовала оправдать подзащитную, утверждая, что ключевое доказательство в деле — подпись под заявлением о преступлении Быстрицкой — подделана. Юрист указала на то, что сестра актрисы Софья Шегельман приехала в Москву перед ее кончиной и, узнав о том, что та написала доверенность на Рубцову, инициировала уголовное дело.