Арендатор убил владельца квартиры в Москве 

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В квартире на Рязанском проспекте в Москве было обнаружено тело пенсионера с многочисленными травмами и ушибами. По подозрению в совершении убийства задержан арендатор, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, тело пенсионера было найдено 23 июня. По предварительной информации, владелец квартиры поссорился с арендатором из-за того, что тот не смог вовремя заплатить.

В ходе конфликта молодой человек схватил металлическую трубу и до смерти забил пенсионера. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве охранник убил коллегу во время ссоры.