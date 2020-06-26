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Арендатор убил владельца квартиры в Москве 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Арендатор убил владельца квартиры в Москве
Фото: ТАСС
В квартире на Рязанском проспекте в Москве было обнаружено тело пенсионера с многочисленными травмами и ушибами. По подозрению в совершении убийства задержан арендатор, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, тело пенсионера было найдено 23 июня. По предварительной информации, владелец квартиры поссорился с арендатором из-за того, что тот не смог вовремя заплатить.
В ходе конфликта молодой человек схватил металлическую трубу и до смерти забил пенсионера. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве охранник убил коллегу во время ссоры.
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Происшествия , Убийство , РЕН ТВ , Москва
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