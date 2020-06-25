Польша выдала РФ участника криминальных войн 90-х

Польша выдала России обвиняемого в убийстве Вячеслава Исминдирова, участвовавшего в криминальных войнах 90-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По версии следствия, в 1997 году в Красноярском крае развернулась борьба между за сферы влияния между криминальными группировками, возглавляемые Анатолием Артюшковым (Артюшок) и Вилором Стругановым (Цветомузыка), который в итоге решил устранить соперника. Киллеры Исминдиров и Александр Живица 21 июля 1997 года застрелили Артюшка на автостоянке в Красноярске.

Скрывшегося от следствия Исминдирова в январе 2018 года задержали в Польше. Россия направила запрос об его экстрадиции, предоставив польской стороне значительное количество материалов и доказательств, подтверждающих вину своего гражданина. В мае 2020 года было принято решение выдать Исминдирова российским властям.

РЕН ТВ показало видео с доставкой обвиняемого.

На кадрах видна машина Федеральной службы исполнения наказаний России , которая привезла фигуранта дела. Мужчину досматривают и проверяют документы.

В настоящее время Исминдиров помещен в карантин с соблюдением всех мер безопасности.