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Польша выдала России участника криминальных войн 90-х годов 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Польша выдала РФ участника криминальных войн 90-х
Фото: Telegram-канал «Честный детектив»
Польша выдала России обвиняемого в убийстве Вячеслава Исминдирова, участвовавшего в криминальных войнах 90-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
По версии следствия, в 1997 году в Красноярском крае развернулась борьба между за сферы влияния между криминальными группировками, возглавляемые Анатолием Артюшковым (Артюшок) и Вилором Стругановым (Цветомузыка), который в итоге решил устранить соперника. Киллеры Исминдиров и Александр Живица 21 июля 1997 года застрелили Артюшка на автостоянке в Красноярске.
Скрывшегося от следствия Исминдирова в январе 2018 года задержали в Польше. Россия направила запрос об его экстрадиции, предоставив польской стороне значительное количество материалов и доказательств, подтверждающих вину своего гражданина. В мае 2020 года было принято решение выдать Исминдирова российским властям.
РЕН ТВ показало видео с доставкой обвиняемого.
На кадрах видна машина Федеральной службы исполнения наказаний России, которая привезла фигуранта дела. Мужчину досматривают и проверяют документы.
В настоящее время Исминдиров помещен в карантин с соблюдением всех мер безопасности.
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Происшествия , ФСИН , РЕН ТВ , Красноярский Край , Польша
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