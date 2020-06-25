Усатого объявили в розыск за вывод 500 млрд рублей из РФ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск молдавского политика и мэра города Бельцы Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Ренато Усатый объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что МВД России заочно предъявило обвинение Усатому в совершении преступлений по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по подложным документам») Уголовного кодекса России.

Следствие считает политика участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы МВД России называет беглого олигарха Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона , имеющих российские и молдавские паспорта.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее Следственный департамент МВД России предъявил олигарху обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.