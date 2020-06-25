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Усатого объявили в розыск за вывод 500 миллиардов рублей из России 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Усатого объявили в розыск за вывод 500 млрд рублей из РФ
Фото: @usatii.renato
Министерство внутренних дел России объявило в розыск молдавского политика и мэра города Бельцы Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.
«Ренато Усатый объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что МВД России заочно предъявило обвинение Усатому в совершении преступлений по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по подложным документам») Уголовного кодекса России.
Следствие считает политика участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы МВД России называет беглого олигарха Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих российские и молдавские паспорта.
5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее Следственный департамент МВД России предъявил олигарху обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Происшествия , Вячеслав Платон , МВД
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