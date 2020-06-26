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В Индии за один день более ста человек погибли от ударов молний 

Российская Газета и ещё 11 10 минут назад
За один день более ста человек погибли от ударов молний
Фото: ТАСС
В Индии жертвами молний стали 107 человек. Инцидент произошел в четверг. По данным властей, погибли 83 жителя штата Бихар, а также 24 человека из штата Уттар-Прадеш.
Грозовые ливни застали людей во время работы в поле, пишет ТАСС, ссылаясь на The Times of India. Местные жители не стали спасаться от непогоды в домах, несмотря на предупреждения чрезвычайных служб, объявивших повышенный уровень опасности.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь.
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Происшествия , Азия , В мире , Катастрофы , Нарендра Моди , Газета The Times , ИТАР-ТАСС , Индия
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