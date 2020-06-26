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Молнии убили более 100 человек за день 

Артём Кульша и ещё 15 34 минуты назад
За один день более ста человек погибли от ударов молний
Фото: ТАСС
Более 100 человек за один день погибли в результате удара молнии в Индии. Об этом сообщает местное издание The Times of India.
В настоящее время в Индии — сезон дождей. Вчера, как сообщал «Рамблер», местные метеорологи распространили предупреждение о том, что в течение ближайших 72 часов в штатах Бихар и Уттар-Прадеш будет происходить большое количество гроз. Они рекомендовали жителям не покидать свои дома.
Тем не менее в течение вчерашнего дня 107 человек погибли в Бихаре и Уттар-Прадеше в результате удара молнии: в Бихаре — 83 человека, в Уттар-Прадеше — 24 человека. Несчастные случаи были зафиксированы на территории 31 района в обоих штатах — 23 районов Бихара и восьми районов Уттар-Прадеша. Многие из жертв в тот момент, когда в них ударила молния, работали на своих полях.
«Следуйте рекомендациям и оставайтесь в помещении в плохую погоду», — обратились власти Бихара к местным жителям.
Они отметили, что в течение ближайших дней в штате будет наблюдаться еще больше гроз. Также власти Бихара анонсировали выплату компенсаций семьям погибших в результате удара молнии.
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Происшествия , Азия , В мире , Катастрофы , Индия
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