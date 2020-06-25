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Инцидент с едва не убившим мужчину кирпичом попал на видео 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
В Чите прохожего едва не убило брошенным с балкона кирпичом. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной у подъезда жилого дома. Мужчина разговаривал по мобильному телефону в тот момент, когда кто-то из жителей бросил вниз тяжелый предмет. По счастливой случайности, мужчине удалось увернуться от кирпича. Судя по кадрам, он не получил никаких повреждений.
В соцсетях предположили, что инцидент мог произойти на Красноармейской улице. Сообщается, что там неизвестные кидали с балкона бутылки, банки, а также прочие предметы, создавая угрозу для безопасности прохожих.
Происшествия , Видео , Чита
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