В Харькове избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове , пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий

"Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь", — заявил Шарий в своем Telegram-канале.

По словам Шария, за несколько часов до нападения член его партии написал заявление в полицию по факту угроз со стороны представителей "Национального корпуса".