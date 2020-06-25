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Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя 

Lenta.ru 24 минуты назад
Ефремов оказался не готов усыновить детей Захарова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Об этом сообщает РИА Новости
Пашаев объяснил, что Ефремов готов позаботиться о детях, однако «не в том смысле, что усыновить по документам».
Ефремов готов усыновить детей из семьи Захарова
Ранее адвокат заявил о готовности артиста максимально помочь детям из семьи погибшего.
«Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь», — сказал Пашаев, добавив, что говорит это «честно и искренне».
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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