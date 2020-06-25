Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ударившая бармена в Турине ножом девушка оказалась гражданкой России 

РИА Новости 30 минут назад
Россиянка воткнула нож в итальянца на собеседовании
Фото: Reuters
Генеральное консульство России в Милане установило российское гражданство у девушки, арестованной в итальянском Турине за нанесение ножевых ранений хозяину бара, якобы делавшему ей непристойные намеки в обмен на трудоустройство, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Да, нам это подтвердили. Она документирована российским загранпаспортом. Более того, у нас есть ее номер", — сказал сотрудник генконсульства.
Во вторник представители карабинеров сообщили журналистам, что девушка по имени Элис Гонн, которую в публикациях называли россиянкой, дважды ударила ножом владельца одного из городских баров во время собеседования, обвинив его впоследствии в грязных намеках. По версии СМИ, от действий россиянки пострадал хозяин заведения, в которое она устроилась работать официанткой. Прибывшим на место происшествия правоохранителям девушка объяснила, что проходила испытательный срок и получила от хозяина непристойное предложение в обмен на помощь с трудоустройством.
Согласно первоначальной картине инцидента, 26-летняя россиянка приехала в бар в обеденное время и попросила мужчину о разговоре. После этого она якобы опрыскала его перцовым баллончиком, достала нож и ударила его по руке и в живот. Пострадавший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает. Из больницы он категорически отверг обвинения россиянки в приставаниях.
По информации итальянских источников, Гонн оказалась в центре внимания СМИ еще в декабре 2018 года, когда облила кислотой священника в столице Никарагуа. Тогда она напала на священника и облила его кислотой прямо во время исповеди. В результате он получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела. Прихожане собора отвели священника в ризницу, где сняли с него одежду, поврежденную кислотой, а затем отвезли его в больницу.
Остальные попытались задержать женщину в ожидании полиции. Как заявил один из священнослужителей, в женщину "вселились бесы". В связи с этим инцидентом итальянская la Repubblica отмечает, что девушка объяснила свои действия происками Сатаны, который приказал ей убить кого-нибудь, а иначе забрал бы ее собственную жизнь. Кроме того, Гонн якобы утверждала, что ненавидит мужчин из-за своей сексуальной ориентации.
В мае прошлого года ее осудили в Никарагуа на восемь лет заключения, однако la Repubblica со ссылкой на СМИ центральноамериканской страны пишет, что она освободилась уже в августе, после чего "вернулась в Италию". На Апеннинах она получила статус беженца на основании преследования в России из-за своей сексуальной ориентации и участия в феминистском движении. Некоторое время она проживает в одном из пригородов Турина.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Последние новости
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии 17
Происшествия , РИА Новости , Милан , Турин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Видео
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение