Россиянка воткнула нож в итальянца на собеседовании

У девушки по имени Элис Гонн, которая с ножом напала на хозяина туринского бара, куда пыталась устроиться работать официанткой, обнаружился российский загранпаспорт, сообщает РИА Новости. В генконсульстве РФ Италии заявили, что держат ситуацию под контролем.

По данным следствия, 26-летняя девушка приехала в бар, попросила хозяина заведения о разговоре, затем брызнула в него струёй из перцового баллончика и ударила ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

На допросе девушка заявила, что пыталась устроиться в бар на должность официантки и в день инцидента якобы проходила испытательный срок. По ее словам, предприниматель первый начал к ней приставать, гарантируя, что она будет оформлена на работу официально, но только «через постель». Вспылив, девушка набросилась на обидчика. Примечательно, что пострадавший версию девушки опровергает.

В СМИ, сообщивших об инциденте, уже была опубликована информация о том, что Гонн — гражданка России. Впоследствии эти сведения подтвердило руководство российского консульства.

«Она документирована российским загранпаспортом. Более того, у нас есть ее номер», — приводит издание слова сотрудника отечественной дипмисии.

Расследование продолжается.