Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка в Италии напала с ножом на хозяина бара 

Павел Тиунов 6 минут назад
Россиянка воткнула нож в итальянца на собеседовании
Фото: Reuters
У девушки по имени Элис Гонн, которая с ножом напала на хозяина туринского бара, куда пыталась устроиться работать официанткой, обнаружился российский загранпаспорт, сообщает РИА Новости. В генконсульстве РФ в Италии заявили, что держат ситуацию под контролем.
По данным следствия, 26-летняя девушка приехала в бар, попросила хозяина заведения о разговоре, затем брызнула в него струёй из перцового баллончика и ударила ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.
На допросе девушка заявила, что пыталась устроиться в бар на должность официантки и в день инцидента якобы проходила испытательный срок. По ее словам, предприниматель первый начал к ней приставать, гарантируя, что она будет оформлена на работу официально, но только «через постель». Вспылив, девушка набросилась на обидчика. Примечательно, что пострадавший версию девушки опровергает.
В СМИ, сообщивших об инциденте, уже была опубликована информация о том, что Гонн — гражданка России. Впоследствии эти сведения подтвердило руководство российского консульства.
«Она документирована российским загранпаспортом. Более того, у нас есть ее номер», — приводит издание слова сотрудника отечественной дипмисии.
Расследование продолжается.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Комментарии 44
Происшествия , РИА Новости , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение