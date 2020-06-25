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Очевидцы рассказали подробности инцидента на параде Победы 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Очевидец рассказал об инциденте на параде Победы
Фото: АГН «Москва»
Задержанию военнослужащего перед началом парада Победы в Москве предшествовала его ссора с сослуживцем. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы.
«Рамблер» писал, что инцидент произошел 24 июня. По данным СМИ, за 15 минут до начала торжественного шествия произошло задержание военнослужащего, который
повел себя неадекватно, кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности и разбил стекло автомобиля.
Возбуждено уголовное дело.
По словам офицера одного из управлений МВД, ставшего очевидцем инцидента, за полчаса до начала парада между двумя бойцами исторической роты времен Великой Отечественной войны началась словесная перепалка, и офицер военной контрразведки предложил командиру вывести скандалиста из строя и отправить в резерв.
«Солдату это не понравилось. Он начал «качать права». Тогда офицер-контрразведчик (он был в штатском) призвал его к порядку и напомнил, что надо выполнять командирский приказ. (…) Боец совсем взбеленился, стал кричать. А вдобавок еще и автоматом разбил стекло машины ФСО», — пояснил он.
Источник издания в военной полиции пояснил, что на допросе солдат «даже не понял сути вопроса» о том, собирался ли он устраивать провокацию на Красной площади.
«Стал ныть, что очень хотел попасть на парад, о своем предстоящем участии в нем несколько раз предупреждал по телефону родню и любимую девушку. Мол, смотрите телевизор», — рассказал военный полицейский.
Он отметил, что солдат объяснил свое поведение «обломом», который случился «из-за этого козла (фамилия сослуживца)».
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Происшествия , ФСБ , Федеральная служба охраны , Комсомольская правда , Москва
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