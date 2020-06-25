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Российский траулер сел на мель у берегов северной Норвегии 

РИА Новости 1 час назад
Траулер РФ сел на мель возле Норвегии
Фото: © AP Photo / Fredrik Varfjell
Российский траулер, на борту которого находятся 35 членов экипажа, сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Российский траулер "Кокшайск" с 35 человеками на борту сел на мель в Тромсе в четверг утром", — сообщила телекомпания.
Отмечается, что спасательные службы попытаются снять судно с мели во время прилива. О причинах ЧП не сообщается.
Спасательные службы находятся рядом с российским траулером, помощь экипажу пока не требуется, море спокойное, погода в этом районе хорошая.
"У судна есть небольшой крен. Следов протечек не наблюдается", — сообщил телекомпании капитан одного из судов, находящихся поблизости, Эдмунд Йонсен.
По словам представителя полиции северной Норвегии Руне Нильсена, причины ЧП будут устанавливаться.
"Для этого необходимо переговорить с членами экипажа", — пояснил Нильсен.
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