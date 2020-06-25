Траулер РФ сел на мель возле Норвегии

Все новости на карте

Российский траулер, на борту которого находятся 35 членов экипажа, сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии, сообщила телерадиокомпания NRK.

"Российский траулер "Кокшайск" с 35 человеками на борту сел на мель в Тромсе в четверг утром", — сообщила телекомпания.

Отмечается, что спасательные службы попытаются снять судно с мели во время прилива. О причинах ЧП не сообщается.

Спасательные службы находятся рядом с российским траулером, помощь экипажу пока не требуется, море спокойное, погода в этом районе хорошая.

#Redningsskøyta RS Skomvær III er på #Arnøya i #Troms ved den grunnstøtte russiske fiskebåten Kokshaysk. Besetningen er trygt ombord i skipet som har svak slagside. Avventer flo sjø. @HRSNordNorge koordinerer pic.twitter.com/W0LWnrmyzr— redningsselskapet (@NSSR) June 25, 2020

"У судна есть небольшой крен. Следов протечек не наблюдается", — сообщил телекомпании капитан одного из судов, находящихся поблизости, Эдмунд Йонсен.

По словам представителя полиции северной Норвегии Руне Нильсена, причины ЧП будут устанавливаться.