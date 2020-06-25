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Главный чеченский вор в законе переехал в Москву 

Артём Кульша и ещё 1 7 минут назад
Чеченский вор в законе перебрался в Москву
Фото: primecrime.ru
Криминальный авторитет Ахмед «Шалинский» Домбаев переехал из Чечни в Москву. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».
По его данным, некоторое время назад 39-летний Шалинский был выбран на роль ведущего чеченского вора в законе. Позавчера Шалинский, его охрана и ближайшее окружение в составе кортежа из бронированных внедорожников и седанов представительского класса выехали из Чечни в Москву. Там авторитет будет координировать деятельность своих соотечественников.
«Подобным же образом амбассадорами грузинской и азербайджанской диаспор в Москве выступают Бадри Когуашвили и Али Гейдаров, он же Альберт Рыжий», — отмечает «Прайм Крайм».
Чеченские воры в законе могут занять ведущую роль в РФ
В мае, как сообщал «Рамблер», стало известно, что новым лидером преступного мира Белоруссии может стать 38-летний криминальный авторитет Павел «Паша Паштет» Алексеевич.
В 2012 году грузинский клан Ониани — Джангвеладзе короновал его лидером преступного мира Белоруссии, однако вскоре Алексеевич попал в тюрьму. В мае 2020-го он освободился, а признанного всеми лидера в Белоруссии в настоящее время нет.
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Происшествия , Москва , Чеченская Республика
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