Чеченский вор в законе перебрался в Москву

Криминальный авторитет Ахмед «Шалинский» Домбаев переехал из Чечни Москву . Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

По его данным, некоторое время назад 39-летний Шалинский был выбран на роль ведущего чеченского вора в законе. Позавчера Шалинский, его охрана и ближайшее окружение в составе кортежа из бронированных внедорожников и седанов представительского класса выехали из Чечни в Москву. Там авторитет будет координировать деятельность своих соотечественников.

«Подобным же образом амбассадорами грузинской и азербайджанской диаспор в Москве выступают Бадри Когуашвили и Али Гейдаров, он же Альберт Рыжий», — отмечает «Прайм Крайм».

В мае, как сообщал «Рамблер», стало известно, что новым лидером преступного мира Белоруссии может стать 38-летний криминальный авторитет Павел «Паша Паштет» Алексеевич.

В 2012 году грузинский клан Ониани — Джангвеладзе короновал его лидером преступного мира Белоруссии, однако вскоре Алексеевич попал в тюрьму. В мае 2020-го он освободился, а признанного всеми лидера в Белоруссии в настоящее время нет.