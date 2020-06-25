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Российскую судью отправили в отставку из-за букета цветов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российскую судью отправили в отставку из-за цветов
Фото: goldenmost.ru
Судью Советского райсуда Владивостока Рону Сопчук понизили в квалификационном классе, после чего было принято ее заявление об отставке. Как сообщает «Коммерсантъ», основанием для рассмотрения дисциплинарного дела стал инцидент с букетом цветов.
В начале марта в Советском райсуде Владивостока рассматривался гражданский иск Генпрокуратуры к бывшему мэру Игорю Пушкареву о взыскании в доход государства более 1,4 миллиарда рублей. Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев на заседании заявил, что депутат Госдумы Сергей Сопчук, супруг судьи, шантажировал ведомство. По словам Бочкарева, он «проявлял беспокойство по поводу судьбы Игоря Сергеевича и активов, которыми он располагает».
В перерыве заседания в зал вошла судья Рона Сопчук и попытал вручить Бочкареву букет цветов со словами: «Я пришла поздравить вас с Международным женским днем». После чего женщину вывели из зала.
Сопчук занимала должность судьи с мая 2006 года. В 2013 году ее назначили председателем Советского райсуда, в 2019-м она покинула эту должность.
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Комментарии
Происшествия , Игорь Пушкарев , Сергей Сопчук , Сергей Бочкарев , Генпрокуратура РФ , Госдума , Владивосток
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