Российскую судью отправили в отставку из-за цветов

Квалификационная коллегия судей Приморского края понизила в квалификационном классе судью Советского районного суда Владивостока Рону Сопчук , после чего она подала в отставку.

Как пишет «Коммерсант», поводом для рассмотрения дела стал инцидент в перерыве одного из заседаний, когда Сопчук преподнесла букет представителю Генпрокуратуры . Комиссия по этике совета судей Приморского края признала, что Сопчук нарушила положения кодекса судебной этики.

Инцидент с букетом произошел 6 марта в ходе рассмотрения в Советском райсуде Владивостока гражданского иска Генпрокуратуры к бывшему мэру города Игорю Пушкареву о взыскании в доход государства свыше 1,4 млрд рублей. На заседании прокурор Сергей Бочкарев заявил, что депутат Госдумы Сергей Сопчук, который является мужем судьи Роны Сопчук, «шантажировал Генпрокуратуру», проявляя «беспокойство по поводу судьбы Игоря Сергеевича и тех активов, которыми он располагает». В перерыве в зал вошла судья Сопчук с букетом цветов и попыталась вручить прокурору букет цветов со словами: «Я пришла поздравить вас с Международным женским днем». По указанию Бочкарева Сопчук вывели из зала.

Муж Сопчук позже написал в соцсетях, что действительно «проявлял обеспокоенность» судьбой предприятий, связанных с уголовным делом в отношении бывшего мэра Владивостока, как и профсоюзы.

«Обращения со стороны представителей предприятий с пятитысячным коллективом поступали и в другие органы власти, и по этому поводу были публичные заявления. Работа с обращениями — это обязанность депутата», — объяснил Сергей Сопчук.