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Экс-мэр Курильска взят под стражу в зале суда 

ИА Regnum 1 час назад
Экс-мэр Курильска взят под стражу в зале суда
Фото: РИА Новости
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Сахалинский областной суд вынес определение в отношении экс-мэра Курильска. Тиграна Авеняна приговорили к лишению свободы в колонии общего режима сроком на четыре года.
Экс-чиновник был взят под стражу в зале суда.
Районным судом Авенян был приговорен к лишению свободы сроком на пять лет, выплате компенсации в сумме 15 млн рублей, а также ему запрещалось занимать государственные должности. Последнюю меру областной суд Сахалина отменил.
«Мы просили отменить приговор, оправдать подсудимого, но наши просьбы удовлетворены лишь частично, хотя даже прокурор просил отменить приговор, так как увидел нарушение», — цитирует адвоката экс-мэра Курильска Сергея Вершинина ИА Sakh.com.
Сторона защиты продолжит обжаловать приговор.
Авенян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Обвинение считает, что он завысил стоимость сноса 11 ветхих домов на Итурупе.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько уголовных дел о даче, получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве возбуждено в Томске.
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Происшествия , Сергей Вершинин , Тигран Авенян , ФСИН , Курильск
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