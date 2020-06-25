Ефремов готов усыновить детей из семьи Захарова

Михаил Ефремов изъявил желание усыновить детей жертвы смертельного ДТП, которое сам спровоцировал, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, актер хочет любыми способами искупить свою вину перед семьей погибшего.

Юрист подчеркнул, что Ефремов готов понести любе наказание за свою фатальную ошибку. При этом актер хочет всеми силами помочь детям погибшего в аварии экспедитора Сергея Захарова , допуская даже самые неожиданные варианты участия в их судьбе.

«Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне», — заявил журналистам Пашаев.

Как сообщал «Рамблер», ранее адвокат назвал сумму, которую, по его мнению, суд назначит к выплате родственникам Захарова в качестве компенсации морального и материального вреда.

Пашаев уверяет, что родственники погибшего получат не более 1,5 миллиона рублей. При этом юрист напомнил, что Ефремов предлагал родным и близким жертвы ДТП гораздо большую сумму.

Авария, унесшая жизнь человека, произошла вечером 8 июня.

Нетрезвый Михаил Ефремов, управляя джипом, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого скончался. В отношении актера завели уголовное дело. В настоящее время артист находится под домашним арестом.