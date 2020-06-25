В Москве на Алтуфьевском шоссе полицейские и сотрудники ФСБ пресекли сходку криминальных авторитетов. Воры в законе решили встретиться в небольшой кальянной у МКАДа. Силовики узнали о собрании авторитетов и устроили рейд, окружив небольшое кафе. Воры забаррикадировались в помещении и отказались выходить. Представители закона сначала пытались вести мирные переговоры, но через какое-то время началась перестрелка, которая длилась не долго. В ходе стрельбы никто не пострадал. Большинство участников криминальной сходки были задержаны. Всего в отделение полиции доставили более 20 одиозных преступников. Некоторые из них являются лидерами преступных группировок.
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия , Видео , ФСБ , Москва
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