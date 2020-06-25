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Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
24 июня 2020 года в день празднования Великой Победы в Москве был эвакуирован один из самых крупных в городе рынков — Митинский радиорынок. По некоторым данным, поступило анонимное обращение о минировании. Оперативно из здания были эвакуированы около 500 человек. На место прибыли экстренные и кинологические службы и начали проверку помещений рынка. Кинологи со специально обученными собаками обыскали здание на в поисках взрывных устройств. Заложенных бомб найдено не было. Сообщения о минировании различных зданий часто появляются в различных регионах России в последние месяцы. Недавно поступало сообщение о минировании аэропорта Шереметьево.
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , Москва
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