Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка 

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В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…

Лукашенко выступил со срочным заявлением

Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы

«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»