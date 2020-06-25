Разбившего стекло машины ФСО солдата простили

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что накануне за несколько минут до начала парада Победы в Москве сотрудники ФСБ задержали солдата одной из воинских частей, который устроил дебош в районе улицы Никольской из-за того, что его вывели из состава участников торжественного шествия.

Военнослужащий разбил автоматом стекла стоящего рядом автомобиля ФСО. Позже молодой человек пояснил, что сильно расстроился, что не примет участия в параде, к которому тщательно готовился. Правоохранители в разговоре со СМИ отметили, что у задержанного случился нервный срыв, уголовное дело в отношении него возбуждено не будет.

Журналисты отмечали, что у молодого человека имеется нездоровое пристрастие к алкоголю. Известно, что в настоящее время солдата-дебошира направили на психиатрическое обследование.