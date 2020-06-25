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Решена судьба устроившего дебош перед парадом срочника 

Павел Тиунов и ещё 21 10 минут назад
Разбившего стекло машины ФСО солдата простили
Фото: РИА Новости
Солдат-срочник, разбивший стекла автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО) за 15 минут до начала парада Победы в Москве, не будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Военнослужащего отправили на осмотр к психиатру.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что накануне за несколько минут до начала парада Победы в Москве сотрудники ФСБ задержали солдата одной из воинских частей, который устроил дебош в районе улицы Никольской из-за того, что его вывели из состава участников торжественного шествия.
Военнослужащий разбил автоматом стекла стоящего рядом автомобиля ФСО. Позже молодой человек пояснил, что сильно расстроился, что не примет участия в параде, к которому тщательно готовился. Правоохранители в разговоре со СМИ отметили, что у задержанного случился нервный срыв, уголовное дело в отношении него возбуждено не будет.
Журналисты отмечали, что у молодого человека имеется нездоровое пристрастие к алкоголю. Известно, что в настоящее время солдата-дебошира направили на психиатрическое обследование.
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Происшествия , ФСБ , МВД , Федеральная служба охраны , ИТАР-ТАСС , Москва
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