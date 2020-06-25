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На солдата, разбившего стекло автобуса ФСО, не стали заводить дело 

Газета.Ru и ещё 21 37 минут назад
Разбившего стекло машины ФСО солдата простили
Фото: РИА Новости
Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса ФСО перед началом парада Победы 24 июня, не стали возбуждать уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам", — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали, что солдат-срочник разбил автоматом стекла машины Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади. Причиной этому стало решение ФСБ перевести военнослужащего в резерв прямо перед началом мероприятия.
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Происшествия , ФСБ , Федеральная служба охраны
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