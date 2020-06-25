Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада 

Lenta.ru и ещё 1 27 минут назад
Свидетель рассказал о драке у Красной площади до парада
Фото: ТАСС
Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы. Об этом он написал в газете «Коммерсант».
Он рассказал, что примерно в 09:45 мск он услышал шум и крики у церкви со стороны Никольской улицы.
«Потом там кого-то, кажется, били. Потом заломали руки и быстро, почти бегом повели от церкви куда-то», — указал он.
Колесников уточнил, что все, кто успел увидеть инцидент, не понимали, что происходит.
Как сообщалось ранее, военнослужащий устроил провокацию из-за того, что его перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре. Причина, по которой солдата отстранили, не называется. Известно лишь, что он кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По данным Telegram-канала «112», нападавший родом из Калуги, ранее он питал слабость к алкоголю.
Позднее в своей объяснительной записке солдат написал, что ему показалось, будто его «облучают из рядом стоящей машины».
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Последние новости
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию Названы самые частые фразы Путина в речах на параде Победы за 20 лет Названы самые частые фразы Путина в речах на параде Победы за 20 лет
Комментарии 8
Происшествия , Андрей Колесников , ФСБ , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности инцидента с солдатом на Параде
Появились подробности инцидента с солдатом на Параде
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Видео
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
02:43
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
Происшествия В мире
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
02:59
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
Шоу-бизнес
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
00:36
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение