Суд продлил арест экс-министра Абызова

Мосгорсуд продлил арест министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его подельников, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил арест Абызову, а также экс-главе компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-ком", президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, замгендиректору "Ру-кома" Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам "Рэмис" Галине Фрайденберг. Все они останутся в СИЗО до 25 сентября", — сказали в пресс-службе.

Абызов был задержан и арестован весной 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, предусматривает наказание от 15 до 20 лет колонии), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).