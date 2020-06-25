Стала известна судьба срочника, разбившего стекло машины ФСО на параде Победы в Москве 

В отношении 22-летнего солдата-срочника, который разбил автоматом стекло в автомобиле ФСО на параде Победы в Москве , не стали возбуждать уголовное дело, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, у солдата произошел нервный срыв и конфликт с другим военнослужащим. По этой причине офицер военной контрразведки порекомендовал командиру отправить инициатора ссоры в резерв, что и вызвало неадекватную реакцию со стороны юноши.

«Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», — сказал источник агентства в правоохранительных органах

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В нем приняли участие порядка 14 тысяч человек, а также сотни единиц военной и воздушной техники.