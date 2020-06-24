В Петербурге школьник с автоматом пытался войти в метро 

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Санкт-Петербурге восьмиклассник пытался пронести на станцию метро «Улица Дыбенко» автомат Калашникова и нож.

По данным газеты «Невские новости», 16-летний подросток был вооружён автоматом образца 1974 года. Сотрудники службы безопасности метро задержали школьника, оружие изъяли для экспертизы.

По словам школьника, автомат он купил на сайте бесплатных объявлений для фотосессий и реконструкций. Сам подросток состоит в военно-патриотическом клубе. По данным РЕН ТВ, автомат оказался не боевым — у оружия запаян ствол и спилен боек. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ходе боестолкновения на таджикско-афганской границе пограничники уничтожили одного вооружённого контрабандиста. Ещё один ранен.