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В Петербурге школьник с автоматом пытался войти в метро 

News.ru 1 час назад
В Петербурге школьник с автоматом пытался войти в метро
Фото: globallookpress.com
В Санкт-Петербурге восьмиклассник пытался пронести на станцию метро «Улица Дыбенко» автомат Калашникова и нож.
По данным газеты «Невские новости», 16-летний подросток был вооружён автоматом образца 1974 года. Сотрудники службы безопасности метро задержали школьника, оружие изъяли для экспертизы.
По словам школьника, автомат он купил на сайте бесплатных объявлений для фотосессий и реконструкций. Сам подросток состоит в военно-патриотическом клубе. По данным РЕН ТВ, автомат оказался не боевым — у оружия запаян ствол и спилен боек. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ходе боестолкновения на таджикско-афганской границе пограничники уничтожили одного вооружённого контрабандиста. Ещё один ранен.
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Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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