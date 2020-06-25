Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легенду порно обвинили в домогательствах и изнасиловании десятков женщин 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Легенду порно обвинили в изнасиловании десятков женщин
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Порноактриса Джинджер Бэнкс (Ginger Banks) заявила, что разговаривала с десятками женщин, которые назвали себя жертвами обвиненного в изнасилованиях и домогательствах легенды порно Рона Джереми (Ron Jeremy). Ее слова приводит The Sun.
Бэнкс была одной из первых, кто выступил против Джереми и рассказала в 2016-м, что актер к ней приставал. Она отметила, что чувствует себя удовлетворенной после того, как порноактер был арестован. Также женщина рассказала, что после своего заявления связалась с другими коллегами, в общей сложности их оказалось больше 50, и все они «рассказывали одну и ту же историю».
«Они подходили к Джереми очень воодушевленные, потому что хотели с ним встретиться, просили сделать фотографию. Пока делался снимок, он трогал их, хватал, нагибал или целовал в грудь. Иногда он нагибал их на съемках порнофильмов и просто проникал в них», — описала Бэнкс.
По ее словам, Джереми трогал за интимные места практически всех, кто оказывался с ним рядом.
24 июня 67-летнему порноактеру предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Его обвинили в трех эпизодах изнасилования и изнасиловании инородным предметом, а также в одном эпизоде принуждения к оральному сексу и насильственных действиях сексуального характера. Если суд признает Джереми виновным, ему грозит срок от 90 лет до пожизненного заключения в тюрьме, уточнили в ведомстве.
В конце мая стало известно, что более десяти женщин обвинили Джереми в домогательствах и сексуальном насилии. Свою историю рассказала порноактриса Дженис Гриффит. По ее словам, Джереми «облапал ее», когда она была подростком и игнорировал ее попытки убрать его руку со своей промежности. Другие женщины, также пожаловавшиеся на домогательства и насилие со стороны Джереми, рассказывали о том, как он трогал их, а также практиковал с ними фингеринг без их согласия.
После обнародования информации о домогательствах Джереми запретили появляться на престижных мероприятиях порноиндустрии, однако он продолжал сниматься в новых фильмах. Многие фанаты его творчества игнорируют обвинения в адрес актера.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Последние новости
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии США предупредили Россию об изоляции в ООН США предупредили Россию об изоляции в ООН
Комментарии 13
Происшествия , Рон Джереми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии
Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии
На Балтфлоте наградили калининградскую «золушку»
На Балтфлоте наградили калининградскую «золушку»
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение