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Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной 

ТАСС 42 минуты назад
Угроза взрыва в Москве оказалась ложной
Фото: РИА Новости
Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Здание радиорынка проверено, никаких взрывных устройств не обнаружено. Угроза не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.
В среду в оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Митинского радиорынка на Пятницком шоссе, 18. Из здания на время проверки эвакуировали 500 человек.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".
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Происшествия , ФСБ , Москва
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