Угроза взрыва в Москве оказалась ложной

Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Здание радиорынка проверено, никаких взрывных устройств не обнаружено. Угроза не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

В среду в оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Митинского радиорынка на Пятницком шоссе, 18. Из здания на время проверки эвакуировали 500 человек.