Семь смертельных выстрелов: в Махачкале поссорились мажоры 

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Накануне поздно вечером в центре города Махачкала прозвучали выстрелы.

Выясняла отношения непростая молодежь: сын экс-депутата Народного собрания Дагестана , Суракат Асилятов и племянник бывшего начальника дагестанского филиала Упрдор «Каспий» Абдулбасир Омаров, — сообщает Телеграм-канал 112.

Суракат Асилятов семь раз выстрелил в своего противника, в результате чего Абдулбасир Омаров умер, будучи доставленным в больницу.

Правоохранительные органы объявили стрелка, а также его братьев Герехайна и Хусейна, которые принимали участие в конфликте, в розыск.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Как ранее писал «Рамблер» один мужчина погиб, еще один получил ранение в результате перестрелки в Махачкале, ставшей следствием «мусорного конфликта».