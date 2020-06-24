Семь смертельных выстрелов: в Махачкале поссорились мажоры 

Накануне поздно вечером в центре города Махачкала прозвучали выстрелы.
Выясняла отношения непростая молодежь: сын экс-депутата Народного собрания Дагестана, Суракат Асилятов и племянник бывшего начальника дагестанского филиала Упрдор «Каспий» Абдулбасир Омаров, — сообщает Телеграм-канал 112.
Суракат Асилятов семь раз выстрелил в своего противника, в результате чего Абдулбасир Омаров умер, будучи доставленным в больницу.
Правоохранительные органы объявили стрелка, а также его братьев Герехайна и Хусейна, которые принимали участие в конфликте, в розыск.
Возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Как ранее писал «Рамблер» один мужчина погиб, еще один получил ранение в результате перестрелки в Махачкале, ставшей следствием «мусорного конфликта».
СКР возбудил уголовное дело по факту инцидента, который попал в объектив камеры наблюдения.